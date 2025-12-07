النائب محمد زين الدين: التوسع في إنشاء مدراس التكنولوجيا التطبيقية يرتقي بجودة التعليم الفني

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية التوقيع الرسمي على 18 بروتوكول تعاون مثمر لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

وقال النائب في بيان له اليوم: هذه الخطوة الهامة تعكس إصرار الدولة على إحداث طفرة نوعية ومستدامة في منظومة التعليم الفني والتقني، وربط مخرجاته بشكل باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن المدارس الجديدة تأتي بالشراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في إيطاليا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التدريب والتعليم، عن طريق نقل الخبرات والمعرفة.

وأكد أن المدارس التكنولوجية تستهدف تحويل التعليم الفني في مصر إلى تعليم دولي معتمد، يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في العالم، وبما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنوع في التخصصات التي ستشملها المدارس، بما يخدم القطاعات الحيوية التي تقود قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد، مثل صناعة الأدوية، الكيماويات، المستلزمات الطبية، الميكانيكا، الإلكترونيات، الكهرباء، والحديد والصلب، الضيافة، الأزياء، الموارد المائية والري، الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن مدارس التكنولوحيا التطبيقية، لها تأثير مباشر ومؤثر على مستقبل أبناء مصر، من خلال تأهيل كوادر عالميًا مما يمنحهم ميزة تنافسية فريدة في سوق العمل السوق المحلي أو الأسواق العالمية.