صحة غزة: أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية لاتزال تتخطى مستويات كارثية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 52% من قائمة الأدوية الأساسية، و71% من قوائم المستهلكات الطبية، و70% من المستهلكات المخبرية رصيدها «صفر».

وحذرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، أن «الأزمة تتخذ منحنيات تصاعدية، مع زيادة احتياج التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى».

وذكرت أن «الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة والسرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقص شديد في قوائم الأدوية».

وأكدت أن أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة «تواجه تحديات كارثية» مع نقص المستهلكات الطبية.

وطالبت الوزارة بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة؛ لتمكين عمل الطواقم الطبية في الأقسام التخصصية.