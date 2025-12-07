وجهت هناء حسين حفيدة القارئ الشيخ الراحل محمد رفعت، الشكر للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لقراره بترميم 100 أسطوانة نادرة للشيخ الراحل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إنها التقت الشيخ الطيب بناء على طلبه في مشيخة الأزهر.

وأضافت عن كواليس لقائها مع شيخ الأزهر: «اللقاء كان أكثر من رائع.. ومعروف عن مولانا (الطيب) أنه رجل بسيط وكريم وجميل».

وأشارت إلى أن قرار الطيب لا يقتصر على التكفل بنفقات ترميم الأسطوانات النادرة، لكن شيخ الأزهر سيعمل على حماية تراث الشيخ رفعت من يد المتلاعبين.

ولفتت إلى أنّ الأسطوانات عبارة عن تسجيلات منزلية وتمثل كنزًا، موضحة أنها بكت من شدة الفرحة بعد العثور على هذه التسجيلات.

ونوهت إلى أن هذه الأسطوانات سيتم توظيفها في استكمال أجزاء من القرآن الكريم، ما سيعني الوصول إلى استكمال 70% من المصحف.

وكان شيخ الأزهر قد وجَّه بترميم 100 أسطوانة نادرة تتضمن تلاوات غير منشورة من قبل للشيخ محمد رفعت، وذلك بعد العثور عليها مؤخرًا، تمهيدًا لإتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقال الطيب إن الأزهر الشريف ماضٍ في حفظ تراث الشيخ رفعت وصونه ونشره بالشكل الذي يليق بمكانته كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية الأزهر التاريخية في الحفاظ على التراث القرآني لكبار القراء.