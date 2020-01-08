صحيفة إيطالية: شخصية ترامب تجعل العالم بلا قواعد

علقت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية على السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والصراع مع إيران، قائلة في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "يبدو أن شخصية دونالد ترامب قد تشكلت بشكل متعمد لتقديم عالم بلا قواعد، من البداية حتى النهاية، أي شن هجوم قاتل على الجنرال سليماني دون إبلاغ الكونجرس، رغم أنه يعرف أنه يثير بذلك أزمة عالمية".



تابعت الصحيفة: "إذا تم تبسيط كل شيء، واختزال كل الأمور في حدث لا يبرر نفسه إلا بكونه قد وقع، فإن ذلك لا ينسف السياسة وحدها، إن ذلك من شأنه أن ينسف الدبلوماسية والتكتيك العسكري والخطة الاستراتيجية والقواعد البرلمانية، وسيتركز كل ما تبقى على القائد وسياسته التي تتحول إلى مهمة مجردة: الاستعداد لإبلاغ البرلمان والبلد في تغريدة".



يشار إلى أن الولايات المتحدة اعترفت باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي يعتبره البعض ثاني أكبر الشخصيات الإيرانية نفوذا، مما تسبب في زيادة حدة التصعيد في الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية في العراق، مما أدى لمقتل نحو 80 من القوات في هذه القواعد، وفقا للجانب الإيراني، في حين نفت الولايات المتحدة تعرض جنودها لأذى.