 إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 1:15 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 1:15 م

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي دير جرير أيمن علوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن المئات من الفلسطينيين شاركوا في مسيرة احتجاجية دعت إليها حركة "فتح"، خرجت من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

وأشار إلى أن هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.


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