إسرائيل تدخل إغلاقا صحيا محكما وسط ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا

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دخلت إسرائيل إغلاقا صحيا محكما بدءا من منتصف ليلة الخميس الجمعة ولمدة أسبوعين ليشمل المدارس أيضا ما عدا التعليم الخاص، وسط ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات جراء كورونا.

ومن بين القيود الإضافية اغلاق أماكن العمل باستثناء الحيوية منها وعدم السماح للزبائن بالتوجه الى المطاعم والمقاهي لأخذ طلبياتهم وتقليص التجمهر في المناطق المغلقة الى خمسة اشخاص والمفتوحة الى عشرة كحد أقصى، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وتقلصت حركة المواصلات العامة الى النصف، وخلال فترة الاغلاق ستتوقف جميع مباريات كرة القدم والسلة في الدرجتين العليا والممتازة، غير ان التدريبات والمباريات ضمن المسابقات الدولية تتواصل كالمعتاد، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.

ودعا رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين كل الإسرائيليين إلى الالتزام بالإجراءات الصارمة.

ووصلت طائرة شحن محملة بأكثر من مئة ألف جرعة من لقاح مودرنا وهبطت بالقرب من تل أبيب امس الخميس.

ووفرت إسرائيل ستة ملايين جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19.

بدأت إسرائيل حملة التطعيم ضد كورونا في 20 ديسمبر باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك.

وقال وزيرة الصحة يولي إدلشتاين إن نحو 6ر1 مليون إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس قبل تطبيق الإغلاق إن جميع المواطنين الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر يمكنهم توقع الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية شهر مارس.

وقال إن الخطة ستضمن أن تصبح إسرائيل أول دولة تتخلص من الوباء.

وبلغت وفيات كورونا في إسرائيل 3529 والإصابات 463 ألفا و448 إصابة، بحسب أخر بيانات جامعة جونز هوبكنز.