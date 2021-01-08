اليمن: مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في عملية عسكرية بالجوف

نفذت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، عملية استدراج ناجحة لعناصر ميليشيا الحوثي في مواقع بير عزيز الاستراتيجية شمال شرق الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا.

وقال رئيس عمليات حرس الحدود وقائد لواء الحسم العميد هادي حمران الجعيدي- وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)- إن عملية الاستدراج أسفرت أيضا عن عن تدمير آليات وعربات قتالية كانت قادمة من مدينة الحزم، واستعادة ثلاثة أطقم قتالية بما فيها من "عيارات" وأسلحة متنوعة.

وأضاف الجعيدي أن الجيش حقق تقدما جديدا في منطقة (بير عزيز) شمال محافظة الجوف، واستعاد من خلاله سلسلة الجبال المعترضة المطلة على منطقة (بير عزيز)، مشيدا بالدور الكبير والفعال لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت التعزيزات العسكرية للميليشيا، والتي كانت قادمة من مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

في سياق آخر، لقى طفل مصرعه وأُصيب 4 آخرون من بينهم امرأتان، اليوم، بشظايا قذيفة لميليشيا الحوثي استهدفت حي المطار القديم غرب تعز.

وقال مصدر محلي- وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن الميليشيات استهدفت حي المطار القديم بقذيفتين من مواقع تمركزها في منطقة غراب، ما أدى إلى مقتل الطفل قصي أمين مسعد 15 عامًا، وإصابة طفلين آخرين وامرأتين بجروح خطيرة.