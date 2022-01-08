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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من تحرير محافظة شبوة

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 10:18 ص

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثالثة من تحرير محافظة شبوة، عبر استهداف مديرية عين بالاشتراك مع قوات العمالقة، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ6 ساعات التي منحت للميليشيات الحوثية للانسحاب منها.

وذكر الجيش -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) اليمنية- أنه خلال الساعات الماضية تمكنت قوات الجيش وألوية العمالقة، من تحرير مديرية بيحان، في محافظة شبوة اليمنية، موضحا أنه ستبدأ حملة جوية وبرية مركزة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، ضد الميليشيات في مديرية عين، بهدف طردها.

وكانت الألوية قد أكدت مساء أمس، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين".

 


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