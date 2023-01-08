وفد أمريكي بارز يزور الإمارات غدا للمشاركة في مجموعات عمل منتدى النقب

يزور وفد أمريكي رفيع المستوى غدا الاثنين دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب الذي يستمر لمدة يومين، حيث يلتقي ممثلين عن حكومات البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات، وذلك لدفع المبادرات الرامية لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن مجموعات العمل المشتركة الست للدول الأعضاء ستركز على الأولويات المحددة خلال قمة النقب في مارس 2022.



وأوضحت أن هذه الأولويات تدور حول الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة والسياحة والصحة والتربية والتعايش والأمن الإقليمي.



وأفادت بأن هذه المجموعات تهدف إلى تعزيز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو أكثر تكاملاً وازدهارًا، وذلك من خلال إظهار ما يمكن تحقيقه من خلال العمل معًا لتحقيق نتائج ملموسة والتغلب على التحديات المشتركة واستغلال الفرص على نحو يصب في صالح جميع شعوب المنطقة.



وأشارت الخارجية الأمريكية، في بيانها، إلى أن إطار التعاون الإقليمي هذا يسعى أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى حياة الشعب الفلسطيني.



وأوضح البيان، أن الوفد الأمريكي يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة إليزابيث آلين ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة لمكتب الشرق الأوسط أندرو بليت وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.