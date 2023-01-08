جالاتا سراي يفوز على فناربخشة ويعزز صدارته للدوري التركي

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عزز فريق جالاتا سراي صدارته للدوري التركي لكرة القدم، بفوزه على فناربخشة 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل فاتح قرا جمرك مع قونيا سبور 3/3، وفوز أنقرة جوجو على قيصري سبور 2 / 1 وعمراني سبور على جيرسونسبور 1 / صفر.

وسجل أهداف جالاتا سراي سيرجيو أوليفيرا وكريم أكتورك أوغلو وماورو إيكاردي في الدقائق 32 و78 و11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

شهدت المباراة طرد عرفان كان قهوجي لاعب فناربخشة في الدقيقة 86.

ورفع جالاتا سراي رصيده على 39 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فناربخشة عند 35 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فاتح قرا جمرك مع قونيا سبور 3 / 3.

وسجل أهداف فاتح قرا جمرك ماجوميدو أوزدوييف ومباي دياني وكريم فري في الدقائق السابعة و33 و88 ، فيما سجل أهداف قونيا سبور مامي ضيوف في الدقائق 65 و72 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فاتح قرا جمرك رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر كما رفع قونيا سبور رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، قلب أنقرة جوجو تأخره بهدف أمام قيصري سبور إلى فوز 2 / 1.

وتقدم قيصري سبور بهدف سجله ميجيل كاردوزو في الدقيقة 15 ،قبل أن يسجل أنقرة جوجو هدفين عن طريق علي سوي وامري كيلينك في الدقيقتين 38 و63.

ورفع أنقرة جوجو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد قيصري سبور عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز عمراني سبور على جيرسونسبور بهدف نظيف سجله أنطونيو مرشيتش في الدقيقة 83.

ورفع عمراني سبور رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد جيرسونسبور عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.