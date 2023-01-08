قالت مصادر عسكرية عراقية، إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات من التحالف الدولي ضد داعش، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

وقال المصادر في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا.

وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي وبطائرات مسيرة.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر الماضي، أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.

ولا يزال 2500 عسكري أمريكي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد.