ثلاثي هجومي لفاركو أمام سموحة

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عُمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد مودي – عبدالله بكري – أحمد البحراوي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: محمود حمادة – سوكاري – أحمد فؤاد.

خط الهجوم: عمرو جمال – رزقي حمرون – وليد علي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمود السيد – سيف تيري – مروان مجدي – أحمد عوض – رامي صبري – جابر كامل – أحمد شريف – أحمد صغيري – محمود جهاد.

ويدخل فريق فاركو هذه المباراة محتلا المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد سموحة في المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب الدوري الممتاز.