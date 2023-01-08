ثلاثي هجومي لفاركو أمام سموحة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عُمر مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: أحمد مودي – عبدالله بكري – أحمد البحراوي – جيفرسون إينكادا.
خط الوسط: محمود حمادة – سوكاري – أحمد فؤاد.
خط الهجوم: عمرو جمال – رزقي حمرون – وليد علي.
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:
محمود السيد – سيف تيري – مروان مجدي – أحمد عوض – رامي صبري – جابر كامل – أحمد شريف – أحمد صغيري – محمود جهاد.
ويدخل فريق فاركو هذه المباراة محتلا المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد سموحة في المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب الدوري الممتاز.