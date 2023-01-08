 ثلاثي هجومي لفاركو أمام سموحة - بوابة الشروق
الأحد 8 يناير 2023 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

ثلاثي هجومي لفاركو أمام سموحة

محمد جلال
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 6:30 م

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عُمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد مودي – عبدالله بكري – أحمد البحراوي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: محمود حمادة – سوكاري – أحمد فؤاد.

خط الهجوم: عمرو جمال – رزقي حمرون – وليد علي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

محمود السيد – سيف تيري – مروان مجدي – أحمد عوض – رامي صبري – جابر كامل – أحمد شريف – أحمد صغيري – محمود جهاد.

ويدخل فريق فاركو هذه المباراة محتلا المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد سموحة في المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب الدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك