أوكرانيا تستهدف محطة الطاقة الحرارية في دونيتسك

أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الأحد، تعرض محطة الطاقة الحرارية "ستاروبيشيفنسكايا" في منطقة نوفي سفيت لأضرار جراء القصف الأوكراني.



وذكرت سلطات دونيتسك -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية- إن "اثنين من عمال المحطة لا يزالا تحت الأنقاض".



وفي السياق ذاته، استهدفت قوات كييف صباح اليوم مدينة دونيتسك بـ6 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.



وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن منطقة كيروفسك في مدينة دونيتسك تعرضت للقصف الأوكراني بـ6 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.