أعلن "حزب الله" في لبنان استشهاد القائد وسام حسن طويل، الملقب بـ "الحاج جواد"، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، في غارة إسرائيلية، وفق ما نقلت فضائية "الغد".



وقال حزب الله، في بيان له: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل، الحاج جواد، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بمقتل لبنانيين في غارة إسرائيلية على سيارة في طريق الدبشة بخربة سلم، الواقعة على بعد نحو 11 كيلومتراً من الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما هاجمتها طائرة مسيرة، وفق ما نقلت فضائية "العربية".



فمن هو قائد حزب الله في لبنان وسام طويل؟ ولماذا اغتالته إسرائيل؟



نقلت منصة "ليبانون فايلز" الإخبارية اللبنانية، أن وسام حسن طويل ولد في مدينة صور في لبنان، عام 1970، وسرعان ما التحق بحزب الله اللبناني في سن مبكرة، ودرج في صفوفه وأصبح أحد أبرز قياداته.



وبدأ طويل في تولي المهام وتنفيذها، ما ساعده بشكل كبير في شغل العديد من المناصب المهمة داخل حزب الله اللبناني، حتى وصل لأن يكون المسؤول عن أهم ملفين داخل الحزب وهم التصنيع العسكري والعمليات الخارجية، حيث نفذ الكثير من العمليات التابعة لحزب الله، وبرز بنشاطاته العسكرية والعملياتية.



المسئول عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي شاليط



وبعدها أصبح وسام طويل عضوا في مجلس الشورى المركزي لحزب الله اللبناني، وكان المسؤول عن الكثير من العمليات العسكرية التي نفذها حزب الله ضد إسرائيل وأهمها "عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006".



بالإضافة إلى مشاركته في حرب لبنان الثانية في نفس ذات العام ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد حرب لبنان، ركز طويل على تطوير قدرات حزب الله اللبناني من الجانب العسكري.



ويعتبر طويل من أبرز المؤيدين لاستراتيجية حزب الله اللبناني في الرد على الاحتلال الإسرائيلي، حتى أنه أصبح هدفا ضمن قائمة اغتيالات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى تم اغتياله اليوم الثلاثاء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.



القيادي العسكري الأعلى رتبة في حزب الله



ووفقا لما نقلته فضائية "العربية" فقد استخدم حزب الله لأول مرة منذ 7 أكتوبر، صفة "قائد" عند نعي وسام طويل، والذي يعد القيادي العسكري الأعلى رتبة في حزب الله، الذي يقتل بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عند الحدود مع إسرائيل.