• نقيب المهندسين: المجلس الأعلى للنقابة لم يوافق على حذف شرطا تقديم صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات من شروط الترشح



بدأت النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على جميع المراكز النقابية الشاغرة بدءا من اليوم، وحتى الثلاثاء 23 يناير الجاري، على أن تجرى الانتخابات يوم 23 فبراير المقبل.

وتجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات، مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات التجديد النصفي، من بينها أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وأن يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين المصرية.

وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن المجلس الأعلى للنقابة لم يوافق على حذف شرطا تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية، من شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي.

وأضاف النبراوي لـ"الشروق"، "أننا نحترم قرار المجلس الأعلى للنقابة، وهناك دعوى قضائية رفعها أحد المهندسين لإلغاء هذه الطلبات من شروط الترشح".

وتابع: "وجهة نظري الشخصية أن تلك الطلبات لم تدرج في قانون نقابة المهندسين، وبالتالي كان يلزم الحصول على موافقة الجمعية العمومية قبل إلزام المرشحين بها، ولم تطبق في أي انتخابات سابقة".

ويتم تلقي طلبات الترشح للانتخابات، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

ويكون الترشح على مجالس الشعب الهندسية "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات"، ويكون لكل مجلس شعبة 5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

وبالنسبة للشعب الهندسية "تعدين وبترول وفلزات - الكيميائية والنووية - صناعة الغزل والمنسوجات"، لكل مجلس شعبة 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، واثنان ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

وبالنسبة للأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية، مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية 7 أعضاء من التخصصات المختلفة.

ونوهت النقابة، بأنه سيتم فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28-29 يناير الجاري، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهرالعقاري.