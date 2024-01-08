يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، أمسية جديدة من أمسيات صالون "مقامات" للموسيقى والغناء، في السابعة من مساء الخميس المقبل.

وتحت عنوان: "مصر والغناء الكويتي .. ود موصول"، يدور الحوار حول الدور الذي لعبه الغناء المصري وكيف أثر علي كبار الملحنين الكويتيين خلال النصف الأخير من القرن العشرين.

ويستضيف الصالون، الباحث الدكتور خالد القلاف مدير معهد الدراسات الموسيقيه بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، والذي يتحدث عن علاقة المجتمع الموسيقي الخليجي بالموسيقى والغناء المصري.

ويتخلل الصالون، فقرة غنائية للمطربة الشابة نادين العمروسي مع فرقتها الموسيقية، تقدم فيها مجموعة منوعة من الأعمال الغنائية التراثية، ومنها "يا هلي"، و"أما براوة"، و"متى ستعرف"، و"سهر الليالي" وغيرها.

يذكر أن الدكتور القلاف، شغل العديد من المناصب منها، رئيس قسم الآلات ورئيس قسم الموسيقى العربية بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، إلى جانب عضويته لعدة لجان، ومنها ممثل دولة الكويت بعضوية لجنة الموروث الشعبي بالمجمع العربي للموسيقى.

وصالون "مقامات" للموسيقى والغناء هو فكرة للفنان الراحل محسن فاروق مؤسس بيت الغناء العربي، وتعده وتقدمه الناقدة الموسيقية إيناس جلال الدين، ويأتي في إطار بروتوكول التعاون بين صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والإذاعة المصرية برئاسة الإعلامي محمد نوار.