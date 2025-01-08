استشهاد 31 فلسطينيا في ضربات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة

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استشهد 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفسلطينية (وفا) أن ستة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، بعد منتصف الليل، في قصف على مدينة غزة ووسط القطاع.

وأضافت أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قتل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف على مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب وفا.

وأصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، جراء قصف على مخيم البريج.

وكانت وفا ذكرت في وقت سابق أن "طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة أطفال، فيما استشهد مواطنان إثر استهداف الاحتلال مركبة في حي المنارة جنوب شرق المدينة، وثلاثة مواطنين بينهم طفلان جراء استهداف منزل لعائلة محارب".

وأضافت أن "سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس".

وفي جباليا البلد، شمال القطاع، "استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريحان في شارع غزة القديم"، بحسب الوكالة.