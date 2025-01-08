رئيس جامعة دمياط يناقش تنظيم الامتحانات مع قيادات الحقوق والهندسة

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، زيارة تفقدية للجان الامتحانات بكليتي الحقوق والهندسة؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية في إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.

وأوضحت جامعة دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيس الجامعة أكد خلال الجولة، أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة تحقق العدالة وتسهل على الطلاب أداء اختباراتهم، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل العاملين في الكليتين لضمان تنظيم سير الامتحانات بكفاءة، وخلال الجولة تفقد كلية الحقوق برفقة الدكتور سمير الجمال، عميد الكلية، ثم انتقل إلى كلية الهندسة لمتابعة الأوضاع هناك.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والوقائية داخل لجان الامتحانات، لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال العملية الامتحانية.

وأشار إلى استعداد الجامعة لتلقي مقترحات الطلاب والملاحظات المتعلقة بسير الامتحانات بهدف تحسين التجربة وضمان تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.