إسرائيل تعلن العثور على جثة جندي بنفق في رفح

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "عثر داخل نفق في منطقة جنوب قطاع غزة على جثة جندي إسرائيلي أسر خلال هجوم 7 أكتوبر وقتل في الأسر".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قوات من الجيش ومن جهاز الأمن الداخلي (شاباك) تمكنت أمس الثلاثاء، من إعادة جثة الجندي الإسرائيلي يوسف الزَيّادنة بعد العثور عليها داخل نفق في منطقة رفح.

وأضاف المتحدث أنه خلال عملية انتشال الجثة، تم العثور على أدلة مرتبطة بابنه حمزة، الذي أُسر أيضا في 7 أكتوبر، هذه الأدلة تثير قلقا بالغا بشأن حياته في غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي رواية ثانية نشرتها "تايمز أوف إسرائيل"، نقلت الصحيفة عن إحدى العائلات أنه تم العثور في قطاع غزة على جثتي أب وابنه من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

وفي منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تعازيه لعائلة الزيادنة، في حين نقلت صحيفة معاريف عن والد أسير محتجز في غزة بأن خبر استعادة جثة الزيادنة دليل على أن الضغط العسكري يؤدي لمقتل الأسرى.

وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر احتجاز 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل العشرات من الأسرى بغارات عشوائية إسرائيلية على القطاع.