 قوات الاحتلال تحتجز نحو 5 مصابين بينهم أطفال في قصفها الجوي لبلدة طمون شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تحتجز نحو 5 مصابين بينهم أطفال في قصفها الجوي لبلدة طمون شمال الضفة الغربية


نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:41 ص

أفادت قناة «الجزيرة»، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال تحتجز نحو 5 مصابين بينهم أطفال في قصفها الجوي لبلدة طمون شمال الضفة الغربية.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد اعتقال الاحتلال للمصابين من موقع القصف في بلدة طمون جنوب طوباس.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موقعا في بلدة طمون، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت قصفا من طائرة مسيرة على أحد المناطق داخل البلدة، فيما توجهت دورياتها نحو موقع القصف.

كما أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق مركبتي إسعاف توجهتا إلى موقع القصف ومنعت الطواقم من الاقتراب، إذ رفع الجنود السلاح صوب الطواقم.

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