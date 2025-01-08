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أفادت قناة «الجزيرة»، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال تحتجز نحو 5 مصابين بينهم أطفال في قصفها الجوي لبلدة طمون شمال الضفة الغربية.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد اعتقال الاحتلال للمصابين من موقع القصف في بلدة طمون جنوب طوباس.

قوات الاحتلال تعتقل المصابين من موقع القصف في بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/4ozbdI30Zx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2025

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موقعا في بلدة طمون، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت قصفا من طائرة مسيرة على أحد المناطق داخل البلدة، فيما توجهت دورياتها نحو موقع القصف.

كما أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق مركبتي إسعاف توجهتا إلى موقع القصف ومنعت الطواقم من الاقتراب، إذ رفع الجنود السلاح صوب الطواقم.