القبض على موظف مشتبه في قتله اثنين من زملائه في شركة بألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على موظف يُشتبه في إطلاقه النار داخل إحدى الشركات في مدينة باد فريدريشسهال بجنوب غرب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه تم القبض على ألماني /52 عاما/ في منطقة زيكاخ في حوالي الساعة 2300 مساء أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ويُشتبه في أن الرجل دخل شركة لتصنيع الآلات في باد فريدريشسهال بولاية بادن-فورتمبرج في حوالي الساعة 45ر5 مساء أمس مرتديا قناعا، ثم أطلق أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل رجلين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وكانت الشرطة قد شنت حملة مطاردة كبيرة في المدينة قبل القبض على المشتبه به.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" أن عملية أمنية كبيرة تجرى حاليا، ولكن لا يوجد خطر على العامة. وتم إرسال مروحية للشرطة إلى المنطقة.

ويعيش حوالي 20 ألف شخص في باد فريدريشسهال. وقال عمدة المدينة، تيمو فري، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه "صدم" من الخبر، مضيفا أن الشركة معروفة في المنطقة وهي جهة عمل رئيسية حيث يعمل بها حوالي 400 موظف.