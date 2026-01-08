 كييف تعلن إسقاط 70 طائرة مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
الخميس 8 يناير 2026 3:06 م القاهرة
كييف تعلن إسقاط 70 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 يناير 2026 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 8 يناير 2026 - 2:19 م

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 70 من أصل 97 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شرق وجنوب البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 97 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ودونيتسك المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى هفاردييسكي وتشاودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 70 طائرة مسيرة من طرز مختلفة في شرق وجنوب البلاد.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

