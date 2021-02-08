اتحاد الحبوب الروسي يطالب الرئيس بوتين بإلغاء بعض القيود على التصدير

دعا اتحاد الحبوب في روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التدخل ووقف تطبيق بعض القيود المفروضة على التصدير خلال الموسم الزراعي 2021 / 2022 والتي أعلنت في يوليو الماضي.



وبحسب الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى الكرملين واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن تكاليف إنتاج القمح خلال الموسم الماضي زادت بما يتراوح بين 10 و15% ، وستؤدي ضريبة التصدير المتغيرة المقرر تطبيقها خلال الموسم الجديد إلى تقليل عائدات الزراعة.



يذكر أن روسيا تعتزم فرض ضريبة دائمة على صادرات الحبوب اعتبارا من يونيو المقبل كجزء من محاولات الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.



وستحل هذه الضرائب محل ضريبة القمح التي يتم فرضها في منتصف فبراير الحالي والرسوم الأخرى التي ستفرض على صادرات الشعير والذرة في مارس المقبل.