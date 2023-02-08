أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 6 بلدات في دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك في جنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، أن القوات الروسية قصفت 6 بلدات محلية في الإقليم الليلة الماضية، وألحقت أضرارا بمبان سكنية.

وقال كيريلينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "شن الروس هجوما صاروخيا على دروزكيفكا، وأصابوا منزلا خاص، بينما لم تقع إصابات. وفي اتجاه فولنوفاكا، تعرضت بلدة فولدار لإطلاق نار كثيف وتضررت 9 منازل خاصة".

وأضاف "أما في اتجاه دونيتسك، تضرر منزل في تونينكي نتيجة للقصف الروسي، كما تعرضت بلدات كوراخوفي وكوراخيفكا وهيرنيك في مجتمع كوراخوف للنيران. ولم تقع اصابات".. موضحا أن القوات الروسية أصابت مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك أمس بسبب هجماتهم المستمرة على الإقليم.