دياز يكشف أسباب فوز الهلال السعودي على فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية

تحدث الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي مساء الثلاثاء.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة مساء اليوم.

وقال دياز في تصريحات تليفزيونية: «فلامينجو تفاجئ من مهارة لاعبينا، فلم يتوقعوا أن نلعب بهذه الطريقة الممتازة».

وأضاف: «فلامنجو لم يصل مرمانا سوى هجمة واحدة في الشوط الأول، هذا يدل على جودة لاعبينا والتكتيك، ونجحنا في السيطرة على المباراة وأستحقينا الفوز».

وتابع مدرب الهلال: «نجحنا في الفوز على فريق قوي، وأشكر لاعبين الفريق على ماقدموا من جهد رائع».

وواصل: «كانت لدينا ثقة كبيرة في إمكانياتنا، لذلك حققنا الفوز بجدارة، وكويلار وسالم وڤييتو كانوا رائعين».

وأتم: «لن أتكلم عن التحكيم، يجب أن نركز على الأمور الفنية، ظهرنا بشكل قوي لأننا درسنا فلامينجو جيداً».