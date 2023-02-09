الشرطة السويدية تمنع أحدث احتجاج يتخلله حرق نسخة من القرآن

رفضت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، السماح باحتجاج جديد يتخلله حرق نسخة من القرآن في العاصمة ستوكهولم.

وتسببت مظاهرة في الشهر الماضي شملت حرق نسخة من القرآن في انتكاسة لمحاولات السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تسببت في حدوث مشكلة دبلوماسية مع تركيا، العضو في الحلف.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعدم منح السويد تأييده لطلب انضمامها إلى الناتو. وقد عرقلت أنقرة حتى الآن انضمام السويد وكذلك فنلندا إلى الحلف الدفاعي.

ويجب أن توافق كل الدول الـ30 الأعضاء في حلف الناتو على انضمام أي أعضاء جدد. وقد وافقت 28 دولة حتى الآن بينما رفضت المجر وتركيا فقط.

وقالت السلطات السويدية بعد التشاور مع جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) إن أحدث مظاهرة، والتي تم منعها، كان يمكن أن تتسبب في اضطرابات خطيرة للأمن القومي.