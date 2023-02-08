موسكو: لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار صفقة الحبوب

أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، أنه لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار صفقة الحبوب.



وقال إليتشيف - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء - :"بعد ستة أشهر من التوقيع في إسطنبول على حزمة اتفاقيات الصادرات الزراعية من روسيا وأوكرانيا، ولا يزال يجري تنفيذ مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية".. مضيفا:"في ظل الحديث الدعائي للغرب بأن عقوباتهم لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية، يتعين علينا مع خبراء الأمم المتحدة العمل على استثناءات من القيود الثانوية".



من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، إن الحكومة الروسية تراقب عن كثب تطور الأوضاع المرتبطة بالطلبات على المنتجات النفطية الروسية.



وأشار نوفاك - في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن استثناءات الاتحاد الأوروبي من سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية تظهر أن هذه المنتجات مطلوبة في أوروبا.. مضيفا:" لقد تم تحديد الكميات لشهر فبراير وستقوم الحكومة بمراقبة تطور الوضع في مارس".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي استثنى طريقتين للحصول على منتجات نفطية بمشاركة الخام الروسي من عقوباته الأخيرة على روسيا.. وفرضت بروكسل قيودا تتضمن سقفا سعريا على منتجات النفط الروسية.



من جهتها، أكدت موسكو مرارا من أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري.



يُشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعت في يوليو 2022 اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن، التي تحمل الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية.



في المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لنظيره الأمريكي "جو بايدن" على الإعراب عن دعمه لأوكرانيا خلال خطاب حالة الاتحاد الذي أدلى به بايدن أمام الكونجرس.



وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "شكرا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية على الكلمات القوية لدعم أوكرانيا خلال خطابه للأمة.. نحن ممتنون لقيادة أمريكا في مساعدة أوكرانيا، ولتضامن الشعب الأمريكي بأكمله.. إن قيمنا واحدة، وهدفنا المشترك هو النصر.. إن أوكرانيا تختار مستقبلها بحرية".



وكان بايدن قد أكد خلال خطاب حالة الاتحاد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لأوكرانيا.



وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، بمقتل 461 طفلا وإصابة 920 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.



وأشار المكتب إلى أنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1381 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 461 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 920 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأوضح البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ443 حالة، وتليها خاركييف بـ270 حالة وفي كييف 123حالة، مضيفا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.



وأشار إلى أنه نتيجة القصف الجوي والمدفعي الروسي، تم تدمير 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية حتى الآن، موضحا أن 337 منهم تم تدميرها بالكامل.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية، بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".