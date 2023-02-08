 وزير تركي: تسجيل 684 هزة ارتدادية في جنوب البلاد حتى الآن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير تركي: تسجيل 684 هزة ارتدادية في جنوب البلاد حتى الآن

وكالات:
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 10:50 ص

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، اليوم، إنه جرى حتى الآن تسجيل 684 هزة ارتدادية جنوبيّ البلاد، وفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها.


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