وزير تركي: تسجيل 684 هزة ارتدادية في جنوب البلاد حتى الآن

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، اليوم، إنه جرى حتى الآن تسجيل 684 هزة ارتدادية جنوبيّ البلاد، وفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها.