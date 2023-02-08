وزير تركي: تسجيل 684 هزة ارتدادية في جنوب البلاد حتى الآن

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قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، اليوم، إنه جرى حتى الآن تسجيل 684 هزة ارتدادية جنوبيّ البلاد، وفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها.