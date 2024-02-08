روسيا تعلن نجاح عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا، بوساطة إماراتية.



ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي عربية"، عن الوزارة قولها في بيان: "نتيجة لعملية التفاوض، تم في 8 فبراير 2024 إعادة 100 عسكري روسي، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".



وأضافت الوزارة أنه في المقابل تم إرسال نفس العدد من أسرى الحرب إلى كييف.



وسيتم نقل المقاتلين الروس المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.



ويتم تزويدهم جميعا بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الإمارات قامت بدور الوسيط في إعادة الجنود الروس من الأسر.



وجرت عملية التبادل السابقة في 31 يناير، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقتها استعادة 195 جنديا روسيا.