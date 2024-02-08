وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الفرنسي والأمريكي تطورات الوضع في غزة

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً، من وزير أوروبا والشئون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.

كما أفادت الوكالة بأن الوزير السعودي تلقى اتصالاً آخر اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وفي وقت سابق، استقبل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، والوفد المرافق له.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون بين المملكة ووكالة «أونروا» وسبل تعزيزه.

وجدد الوزير التأكيد على موقف المملكة الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع المانحين لوكالة أونروا كافة بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.