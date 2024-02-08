مسئول بمجموعة إيكواس: خروج 3 دول من المجموعة قرار متسرع

وصف مسئول رفيع المستوي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، قرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالخروج من التكتل بأنه متسرع ولم يأخذ بالاعتبار شروط الانسحاب، بحسب ما أورده موقع قناة "فرنسا 24" الاليكتروني اليوم.

يُذكر أن الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية قد أعلنت في الشهر الماضي مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي، مما شكل ضربة لوحدته، وذلك بعد أن مارس ضغوطا عليهم للعودة إلى الديمقراطية.

وعقد مجلس الوساطة والأمن التابع لمجموعة "إيكواس"، اجتماعا في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة خروج الدول الثلاث، وكذلك الأوضاع في السنغال، حيث أثار تأجيل الانتخابات عشرة أشهر غضب المعارضة.