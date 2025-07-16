 العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي» في بر نيوزيلندا الرئيسي لأول مرة منذ 50 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي» في بر نيوزيلندا الرئيسي لأول مرة منذ 50 عاما


نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:01 ص

تم العثور على طائر نادر في البر الرئيسي لنيوزيلندا لأول مرة منذ 50 عاما، بحسب ما أعلنت سلطات الحفاظ على البيئة في البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات إن طائر "الكيوي بوكوبوكو" وهو الفصيلة الأصغر بين أنواع الكيوي، كان يُعتقد أنه يعيش فقط في الجزر البحرية والمواقع المسيجة الخالية من الحيوانات المفترسة.

لكن أحد الصيادين المتعاقدين مع الإدارة رصد الطائر في منطقة نائية على الساحل الغربي لجزيرة الجنوب.

وتم جمع ريش صغير من الطائر لتأكيد أنه بالفعل من نوع "الكيوي بوكوبوكو".

وقالت إميلي كينج، قائدة مجموعة استعادة الكيوي، إن الاكتشاف كان شبه معجزة.

وأضافت: "آخر مشاهدة مؤكدة لطائر كيوي بوكوبوكو في البر الرئيسي كانت في عام 1978. وعلى الرغم من سنوات من البحث المستهدف، لم نعثر عليهم، حتى الآن".


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