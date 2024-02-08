الرياض وباريس تبحثان التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه الجهود المبذولة تجاه التطورات في غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية"واس" إن الجانبين السعودي والفرنسي بحثا " خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها".

ويأتي اتصال وزير الخارجية الفرنسي بنظيره السعودي اليوم الخميس بعد يومين من لقاء ستيفان سيجورنيه في بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

ويسعى سيجورنيه في جولته إلى "العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن" وإقناع الفرقاء بـ"إعادة فتح الأفق السياسي" استنادا إلى مبدأ حل الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.