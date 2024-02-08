حسام حسن يطير إلى كوت ديفوار

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يستعد حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني حزم حقائبه للسفر إلى كوت ديفوار بعد تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتكريمه وحضور المباراة النهائية بين منتخب نيجيريا وكوت ديفوار على لقب كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتلقى حسام حسن دعوة من الكاف لتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الإفريقية لما قدمه في مسيرته الكروية.

ويحضر حسام حسن نهائي أمم إفريقيا بين النسور الخضر والأفيال مساء يوم الأحد المقبل على ملعب إبيمبي الأولمبي، على أن يستعد للعودة إلى القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي لتقديمه أمام وسائل الإعلام مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وتحدد بشكل رسمي موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 14 فبراير الجاري بعد توليه المهمة الوطنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد قرار رحيله عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.