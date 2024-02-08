إعلام هولندي: تشديدات أمنية بمحيط سفارة إسرائيل في لاهاي

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن بلدية لاهاي تتخذ إجراءات مشددة بمحيط السفارة الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن لاهاي تتخذ إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الإسرائيلية بسبب تهديدات جدية.

وكانت مدينة لاهاي قد شهدت انعقاد جلسات لمحكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

قدمت جنوب أفريقيا ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل "تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير" من الفلسطينيين في غزة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي 26 يناير الماضي، قالت محكمة العدل الدولية بخصوص القضية، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع. وفيما يلي أبرز ردود الأفعال بشأن هذا القرار.

وبعد القرار، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه "يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة".

وأضاف "شعب جنوب أفريقيا لن يقف متفرجا على جرائم ترتكب بحق شعب آخر".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".