ملعب الهلال السعودي الجديد يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دخل ملعب «المملكة أرينا» الخاص بالهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، القدم موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية مرتين، اليوم الخميس، كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

وقالت ممثلة المنظمة قبل انطلاق المباراة، أن «المملكة أرينا» بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية التي بلغت 20 ألفا و280 مقعدا.

واستلم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.