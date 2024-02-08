وزير الاقتصاد الألماني يبحث في بولندا استمرار توريد النفط الخام لمصفاة بي سي كيه

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، التحدث مع بولندا بشأن استمرار توريد النفط الخام إلى مصفاة "بي سي كيه" المهمة في مدينة شفيت الواقعة أقصى شرق ألمانيا على الحدود مع بولندا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في برلين، اليوم، إن هذا الموضوع سيكون ضمن القضايا التي ستُناقش خلال الزيارة الأولى التي يقوم بها هابيك لبولندا الأسبوع المقبل.

يذكر أن المصفاة التي تزود أجزاء واسعة من شمال شرق ألمانيا وغرب بولندا بالبنزين والديزل وغيرها، كان يجري تشغيلها بالنفط الخام الروسي على مدار عقود حتى نهاية عام 2022.

وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ضغطت الحكومة الاتحادية لتحويل مصدر التوريد إلى مصادر أخرى. ويجري الآن توريد النفط الخام للمصفاة في شفيت عبر ميناء روستوك شمال شرق ألمانيا وكذلك عبر ميناء دانزيج البولندي بالإضافة إلى كميات من النفط الخام القادمة من كازاخستان.

وتؤول ملكية 54% من المصفاة إلى شركات ألمانية مملوكة لمجموعة روسنفت الروسية الحكومية للنفط. ومع ذلك خضعت هذه الحصص للوصاية وبالتالي أصبحت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية الألمانية. وتدرس الحكومة الألمانية حاليا إمكانية مصادرة حصص روسنفت، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الخصوص.