القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف 3 صواريخ أعدتها الحوثي للإطلاق على السفن

قالت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إنها نفذت في التاسعة من مساء أمس الأربعاء «بتوقيت صنعاء»، ضربات دفاع عن النفس ضد صاروخين كروز متحركين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن القوات نفذت في الساعة الحادية عشر والنصف مساء «بتوقيت صنعاء»، ضربة ثانية ضد صاروخ كروز هجوم أرضي متحرك للحوثيين كان معدا للإطلاق.

وأشارت إلى أنها «حددت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

ونوهت في ختام بيانها، أن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».

Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN