استشهاد 130 فلسطينيا وإصابة 170 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 130 شهيدًا و170 إصابة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و840 شهيدًا، و67 ألفًا و317 إصابة.

واستُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الخامس والعشرين بعد المئة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهدافهم بمسيرات إسرائيلية في أزقة المنطقة الغربية من مدينة غزة وشوارعها، وتحديداً في مربع الجامعات، ومفترق الصناعة، والطيران، والسرايا، وما زال بعضهم ملقين في المكان حيث يمنع الجيش مركبات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات.

كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة، والرمال، وتل الهوا بمدينة غزة، ناجم عن استهداف جيش الاحتلال عددا من المنازل في محيط المكان.

وانتشلت جثامين 14 شهيدا، بينهم 5 أطفال، وعشرات الإصابات، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي فحجان والمغير في حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.