 فينجر مدرب أرسنال السابق يشيد بنادي بيراميدز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فينجر مدرب أرسنال السابق يشيد بنادي بيراميدز

محمد زاهر
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 10:44 م

أشاد أسطورة التدريب الفرنسية أرسين فينجر، مدير إدارة تطوير كرة القدم العالمية، في الاتحاد الدولي، فيفا، بما يقدمه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، ودوره البارز في تطوير صناعة كرة القدم، ووضع بيراميدز في مكانة كبيرة خلال سنوات قليلة.

وخلال تواجده في القاهرة، أشاد المدرب التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، بما يقدمه نادي بيراميدز في الفترة الحالية، ونجاحه في أن يكون منافسا على جميع البطولات، بين القطبين الأهلي والزمالك، ونجاحه في أن يضع بصمته وأن يكون واحدا من أكبر الأندية في مصر والمنطقة العربية وقارة أفريقيا، خلال سنوات قليلة جدا.

فينجر أشاد بالمهندس ممدوح عيد ووصف ما يقدمه بأنه أداء رائع في قيادة بيراميدز، ووضع النادي حاليا يؤكد على المجهود الكبير المبذول فيما وصل إليه، وواصفا نادي بيراميدز بأنه تجربة استثمارية رائعة في المنطقة، وتفيد كثيرا الاستثمار في كرة القدم.


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