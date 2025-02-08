يشارك المعهد العالي للفنون المسرحي بأكاديمية الفنون، بالعرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "ثرثرة فوق النيل"، في مجال المسرح الغنائي والاستعراضي في الموسم الـ13 بمهرجان إبداع لشباب الجامعات، وذلك في السابعة مساء 17 فبراير الجاري، على مسرح وزارة الشباب والرياضة سابقًا بمنطقة المهندسين.

"ثرثرة فوق النيل" عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، إعداد وأشعار أحمد زيدان، تأليف موسيقي وألحان وتوزيع زياد هجرس، وإضاءة أحمد أمين وياسمين هاني، وديكور محمود ياسر وأزياء أحمد صابر، استعراضات إبراهيم كابو، وتصميم بوستر أحمد الجوهري، وتصوير بوستر أحمد عبدالفتاح، مخرجين مساعدين أحمد أبو الغيط، ووليد حربي وباسل داري، مخرج منفذ هالة محمد ومحمود متولي، إخراج حسام التوني.