ضبط قائد سيارة لاذ بالفرار عقب اصطدامه بطفل ووفاته في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة لاذ بالفرار عقب اصطدامه بطفل مُحدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى باستقبالها جثة (طفل سن 7 سنوات) وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.

بالانتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بمحافظة القليوبية - واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.