ألمانيا: الخضر يتهمون وزيرة الاقتصاد بالتقاعس بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز

في ظل انخفاض مستويات ملء مخازن الغاز الألمانية، وجه حزب الخضر الألماني اتهامات بالتقاعس لوزيرة الاقتصاد الاتحادية، كاترينا رايشه.

وتعتزم الكتلة البرلمانية للحزب المعارض استدعاء رايشه المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي للمثول أمام جلسة خاصة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان الألماني.

وصرح ميشائيل كيلنر، خبير سياسات الطاقة في حزب الخضر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بقوله: "الوزيرة رايشه لا تقوم بعملها.. الوزارة تحاول التهوين من الأمر، إنهم يعلقون آمالهم على حالة الطقس، رغم أن الوضع متوتر".

وتصل مستويات ملء مخازن الغاز في ألمانيا حالياً إلى أقل من 30%، ووصفت الوكالة الاتحادية للشبكات وضع الإمدادات مؤخراً بأنه "مستقر"، كما رفض نواب من طرفي الائتلاف الحاكم- وهما الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي- تحذيرات الخضر من نقص وشيك في الغاز.

من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد، أنه على عكس السنوات السابقة، أصبحت محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة متاحة الآن للإمداد.

وأضافت الوزارة، أن "البنية التحتية للغاز المسال التي تم تطويرها بشكل جيد في ألمانيا وأوروبا تسمح بالواردات الضرورية، إلى جانب الإمدادات الرئيسية الحالية والآمنة عبر خطوط الأنابيب النرويجية. إمدادات الغاز مضمونة".

وجاء في طلب حزب الخضر لعقد الجلسة الخاصة أن مستويات التخزين سجلت تدنيا تاريخيا، إذ إنها انخفضت بنسبة 25% خلال شهر واحد فقط.

وأشار الطلب، إلى أن فصل الشتاء مستمر لأسابيع عديدة أخرى وفقاً لخبراء الأرصاد، مع توقعات باستمرار درجات حرارة شديدة الانخفاض في أجزاء واسعة من البلاد.

وتابع الحزب في طلبه، أن الطلب على الغاز لأغراض التدفئة ارتفع تبعا لذلك، فضلا عن الاحتياجات المعتادة للصناعة الألمانية.

وشدد الطلب، على ضرورة "استبعاد أي نقص أو اختناق محتمل في الإمدادات، بما في ذلك تلك التي قد تنجم عن دول غير موثوقة سياسيا"، لافتاً إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز.

وتساءل كيلنر: "نريد أن نعرف ما الذي تفعله الوزارة لضمان عبور الشتاء بسلام. كيف تخطط الوزيرة لتعديل القواعد بسرعة من أجل إعادة ملء مرافق التخزين؟".

كما طالب بمعرفة تقييم الحكومة الاتحادية لمدى الاعتماد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الغاز الطبيعي المسال.