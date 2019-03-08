تقرير: ارتفاع نسبة التحرش بالقاصرات في تركيا بنسبة 94%

-ارتفع معدل قتل النساء في تركيا خلال العام الواحد من 66 إلى 440 في الفترة مابين 2002 إلى 2018

ذكرت صحيفة "ديكان" التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الفتيات من سن 11 عامًا أو أصغر اللواتي يتعرضن للتحرش أو العنف الجنسي ارتفع بنسبة 94 % منذ عام 2014 أي وقت تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب رئيس البلاد .

وبحسب تقرير قدمته جمزه أقوش إلجزدي، البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري ، حزب المعارضة الرئيسي بتركيا، أن أكثر من 110 ألف فتاة دون 18 عام تعرضن للعنف في الفترة منذ عام 2014 ، في حين تم الإبلاغ عن 51 ألف حادثة اعتداء جنسي تستهدف الفتيات دون سن 18 عاماً للشرطة.

وأضاف تقرير في الفترة نفسها ، زادت حوادث الاعتداء الجنسي التي تستهدف الفتيات في أعمار ما بين 12 و 14 عام بنسبة 76 %.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير النائبة الجمهورية جاء بناءا على البيانات الرسمية من وزارة الداخلية التركية.

ونقلت عن إلجزدي قولها إنه مع تمجيد السياسيين الرجال فقط، وتعزيز الثقافة الذكورية ، أصبحت النساء والأطفال أكثر عجزا، مطالبة الحكومة التركية بإنشاء وزارة للنساء تركز على مشاكل المرأة بدلاً من التعامل مع قضايا المرأة في سياق الأسرة فقط.

ومن جانبه، قدم البرلماني المعارض والناشط الحقوقي، سيزجين تانري كولو تقريرا للبرلمان التركي، أظهر أن حوالي 15034 امرأة لقين مصرعهن في تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002، حسبما أفاد موقع "أكتيف هبر" الإخباري أمس الخميس.

ووفقاً للتقرير ، ارتفع معدل قتل النساء في تركيا خلال العام الواحد من 66 امرأة تقريبا خلال العام حتي وصل إلى 440 امرأة مقتولة في عام 2018.

وذكر التقرير أيضا أن هناك زيادة في عدد جرائم قتل النساء في مكان عملهن أو في طريقهن إلى العمل، ترتكب من قبل رجل.

وكان تقرير أفاد مؤخرا بمقتل 43 امرأة في تركيا خلال شهر يناير الماضي و 31 في فبراير الماضي.

ووفقًا لـ"أكتيف هابر" فإنه فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة والسياسة، تحتل تركيا المرتبة 131 من بين 144 دولة.

وتبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 15 إلى 64 عام 34.6 % في جميع أنحاء تركيا ، في حين تبلغ نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة 73.4 % .