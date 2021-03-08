الرئيس اللبناني: قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي

عون: أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون.. وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن «ما يجري في البلاد له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والوطني»، مشيرًا إلى أنه «يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة؛ مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين».

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، طلب عون من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون طلب من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.

وأضاف الرئيس اللبناني أن «إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصا بعد أسابيع من الإقفال العام»، منوهًا إلى أن «ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار».

ولفت إلى أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية عليها أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد»، منوهًا إلى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها.

وتابع: «أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع، وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط».

وتوافد المحتجون اللبنانيون، منذ صباح اليوم الاثنين، إلى الطرقات الأساسية في مختلف المناطق؛ تلبية للدعوات إلى قطع الطرقات تحت عنوان «اثنين الغضب».