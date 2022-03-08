الأمم المتحدة تدعو روسيا إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات لمناطق القتال بأوكرانيا

دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، روسيا إلى فتح ممرات آمنة؛ لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال في أوكرانيا.

وقال جريفيث -خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مخصصة للأزمة الإنسانية الناتجة من الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- "إن المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى في حاجة ماسة إلى مساعدة، وخصوصا إلى مستلزمات طبية حيوية".

وأضاف أن هناك صيغا مختلفة لإدارة الأزمة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن احترام الأطراف بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب، مطالبا طرفي النزاع بتجنب المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية في عملياتهم العسكرية.