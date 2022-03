لوكسمبرج تقدم مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتل، مشيرًا إلى إطلاعه على الوضع الإنساني في أوكرانيا، على خلفية الحرب الروسية على البلاد.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أنه شكر رئيس الوزراء على تخصيص لوكسمبرج مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لأوكرانيا، وقيادتها في سياسة العقوبات على موسكو، ودعم اللاجئين الأوكرانيين.

The greatness of the country is evidenced by its actions. Talked to 🇱🇺 PM @Xavier_Bettel. Told about the humanitarian situation. Thanked for €250 million in aid, leadership in sanctions policy, support for Ukrainian refugees. The next steps of 🇺🇦 on the way to 🇪🇺 were discussed.