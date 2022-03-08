وجه عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، رسالة شديدة اللهجة للاعبي الأبيض، بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للهوية وبدون خطة لعب واضحة خلال المباريات الماضية.

وقال نصار، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": «لاعبو الزمالك خلال المباريات الماضية، لم يقدموا الأداء المطلوب، هناك علامات استفاهم كثيرا على مستوى البعض، أرى أن هناك أكثر من لاعب لا يستحق ارتداء قميص الفريق».

وأضاف: «الفريق يمتلك محترفين، يجب اتخاذ قرار برحيلهم في أقرب وقت، لم يقدموا شيء للنادي، الزمالك كان يمتع الجماهير بالكرة الجميلة أين هي الآن؟!».

وتابع: «زيزو وحده من يصنع الفارق داخل الزمالك، حاليا، ولكن الأندية الكبيرة مثل الأبيض لا يعتمدون على لاعب واحد فقط، لذلك أرى أن هناك الكثير من العمل مع فيريرا من أجل عودة هوية الفريق مرة اخرى».

وواصل: «أمير مرتضى صنع حالة جيدة داخل الزمالك من لم شمل اللاعبين، ومحاولة حل جميع أزمات الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية، وفيريرا خارج التقييم لأنه مدير فني كبير، وصاحب خبرات فنية كبيرة للغاية، ويجب أن نبني للفترة القادمة والتحضير للموسم المقبل من حيث اللاعبين الراحلين والصفقات».

واختتم: «فيريرا سوف يعتمد على معاونيه الأجانب بشكل كبير ولن يكون لأسامة أي دور مع المدرب البرتغالي، لأن هذه هي عقلية المدير الفني الأجنبي».