نقل استوديو دويتشه فيله من موسكو إلى لاتفيا

تعتزم محطة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية نقل الاستوديو الخاص بها من العاصمة الروسية موسكو إلى لاتفيا.

وأوضحت الإذاعة الخارجية الألمانية أن السبب في ذلك هو قرار الحكومة الروسية الصادر مطلع فبراير الماضي بإغلاق استوديو "دويتشه فيله"، وسحب التصاريح الصحفية لصحفييها.

وذكرت "دويتشه فيله" أنه من المنتظر أن يتم إنشاء البنية التحتية للبث في العاصمة اللاتفية ريجا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن مدير مكتب المحطة في موسكو سيظل أيضا هو مدير المكتب الجديد في ريجا.

وكان مكتب دويتشه فيله في موسكو تم إغلاقه أوائل الشهر الماضي بعد مضي يوم على قرار روسيا بحظر بث المحطة داخل الأراضي الروسية وإلزام الموظفين بتسليم تصاريحهم، وجاءت الخطوة الروسية كرد فعل على قرار أصدرته الجهة المنظمة للإعلام في ألمانيا منتصف ديسمبر الماضي بحظر بث قناة "آر تي دي إي" الناطقة بالألمانية والتابعة لمحطة "آر تي" الروسية الحكومية.

ومن جانبه، قال مدير محطة دويتشه فيله، بيتر ليمبورج، في بيان :"سنبذل كل ما في وسعنا تقنيا وتنظيميا لإمداد جمهورنا في روسيا وفي كل أنحاء العالم بالمعلومات المهمة، وسنواصل الاعتماد على التغطية المستقلة والموضوعية، وعلى الرغم من قيام حكومة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الأيام الماضية بمنع ظهورنا على الإنترنت ومعظم وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هناك طرقا عديدة للناس المهتمين في روسيا للالتفاف على الرقابة".