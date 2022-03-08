وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: مدينة ماريوبول الأوكرانية تواجه وضعا إنسانيا مروعا

شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، على أهمية ضمان توفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الأوكرانيين، منوهًا إلى أن مدينة ماريوبول الأوكرانية تواجه وضعًا إنسانيًا مروعًا.

وقال في مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم المتاجر لتزويد المواطنين في أوكرانيا بالغذاء وما يحتاجون إليه، معربًا عن تخوفات المنظمة من اتجاه الحرب نحو الغرب.

وتابع: «نحتاج تأسيس مراكز في المنطقة الشرقية لأوكرانيا لدعم المدن المختلفة، ووقف إطلاق النار»، قائلًا إن العاملين في المجال الإنساني، يحتاجون الوضوح بشأن الممرات الآمنة ونزع فتيل النزاع.

وأشار إلى أهمية توفير مراكز واضحة للعمل من خلالها، وتوفير المعدات الطبية والمساعدات والغذاء من رومانيا لتلك المناطق، معقبًا: «مضى اليوم الثاني عشر من دخول روسيا أوكرانيا، ولا نعرف ما يحدث في تلك الحرب».